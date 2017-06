Witwassen via babyborrel, huwelijk en vakantie: Tilburgse drugshandelaren moeten de cel in

TILBURG - Vier mannen en twee vrouwen uit Tilburg zijn dinsdag veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 3,5 jaar voor drugshandel en witwassen. Twee van de verdachten hebben volgens de rechter honderdduizend euro witgewassen.

De hoofverdachte en zijn echtgenote gaven jarenlang grote geldbedragen uitgegeven aan auto’s, vakanties, onderhoud van tuin en woning, hun huwelijk en een babyborrel.



Contant

Alle rekeningen werden contant betaald. Ook de vaste lasten, boodschappen en kleding werden betaald uit de opbrengst van de handel in cocaïne.



De rechter acht bewezen dat de de hoofdverdachte zich schuldig maakte aan het bewerken, verkopen, afleveren en vervoeren van cocaïne. Ook zou hij de opbrengst drie jaar lang hebben witgewassen. Hij krijgt dat ook de hoogste straf.



Taakstraf

Zijn echtgenote, die meeprofiteerde van de opbrengst van de handel in cocaïne, is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een taakstraf van 240 uur voor witwassen.



Ook de moeder van de verdachte, een kennis en een vriend de handel tijdens vakantie en huwelijk overnam zijn veroordeeld tot celstraffen of taakstraffen.