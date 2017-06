Koen de Kort wil met Alberto Contador de Tour winnen: 'Dan win ik ook'

LIEMPDE - Koen de Kort is een van de meest ervaren renners in het peloton. De 34-jarige wielrenner uit Liempde staat voor zijn zesde deelname aan de Tour de France. Zijn taak is Alberto Contador aan de eindzege te helpen.

"Alberto maakt zeker kans. Maar hij is niet de topfavoriet. Dat is Chris Froome. De verschillen zijn niet zo groot. Ik gok dat vijf, zes renners om de eindzege kunnen strijden. Ik hoop dat het spannend wordt en dat wij dan een goede kans maken."



Mocht de Spanjaard de Tour winnen, is dat volgens De Kort een echte teamprestatie. "Ik denk dat dat gewoon zo is. Als een renner tegenwoordig de Tour wint, is dat een beetje een ploegenzege. Mocht het zover komen, en dat hoop ik natuurlijk, dan vind ik dat die overwinning voor een gedeelte van mij is. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen."



De Kort heeft een duidelijke taak binnen Trek-Segafredo. "Ik moet zorgen dat het allemaal goed loopt in de ploeg. Een beetje de boel aansturen. Op de fiets beslissingen nemen, als er snel iets besloten moet worden."



Hij vervolgt: "Daarnaast moet ik vooral Alberto helpen om veilig door de massasprintetappes te komen. Dat is de laatste jaren voor hem een probleem geweest." Om lachend af te sluiten: "Bergop zou hij niet van mij afhankelijk moeten zijn."



De Tour begint zaterdag met een tijdrit in Düsseldorf.