Waalre is vertrouwelijke dossiers inwoners kwijt: 'We weten niet waar ze zijn'

WAALRE - Waalre is twaalf vertrouwelijke dossiers van inburgeraars kwijt. Dat bevestigt een woordvoerder van de gemeente aan Omroep Brabant. "We weten niet waar de stukken zijn. En we doen er alles aan hierover duidelijkheid te krijgen."

De gemeente heeft inmiddels melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens. Ook loopt er binnen de gemeente een intern onderzoek naar de zaak, laat de woordvoerder weten.

Een slachtoffer in de zaak is Robert Adriaans uit Waalre. Onder meer het dossier van zijn vrouw is zoek. "Vermoedelijk zijn de dossiers op straat beland of verkocht voor identiteitsfraude aan criminele organisaties", zegt hij. De stukken van zijn vrouw die zoek zijn, zijn bijvoorbeeld kopieën van haar paspoort, bankafschriften en salarisstroken.

Onderzoek naar inhuurkracht

Adriaans vermoedt dat een voormalig medewerker inburgeringszaken van de gemeente Waalre hierin een rol heeft gespeeld. De gemeente geeft aan dat het interne onderzoek zich onder meer op deze medewerker richt.

Het gaat hier om een inhuurkracht die niet meer voor de gemeente werkt. "We zijn in gesprek met hem en met de detacheerder", zegt de woordvoerder. Ze geeft aan dat de gemeenteraad op de hoogte is van het onderzoek. Een onderzoek waarbij de politie volgens haar niet betrokken is.



'Dossiers niet op orde'

In een zogenoemde Raadsinformatiebrief laat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad weten dat de inhuurkracht van 2012 tot en met 2016 voor de gemeente heeft gewerkt. Eind 2016 is een nieuwe medewerker inburgeringszaken in dienst gekomen. "Na deze wisseling van de wacht bleek dat de betrokken inhuurkracht zijn inburgeringsdossiers niet goed op orde had", schrijft het college.



"Aangezien wij niet kunnen beoordelen wat er met sommige gegevens is gebeurd, hebben wij een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens."