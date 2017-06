Man overlijdt door noodlottige ongeval op terrein van autobedrijf Berghem

BERGHEM - Een bejaarde man is dinsdagmiddag overleden na een noodlottig ongeval op het terrein van een autobedrijf aan de Osseweg in Berghem. De man was niet in dienst van het autobedrijf.

Volgens de politie gaat het niet om een bedrijfsongeval, omdat het op het eigen terrein van de man was. Hij was aan het hobbyen in zijn eigen schuurtje en kreeg daar een ongeluk met fatale gevolgen. Het gaat niet om een misdrijf.



De hulpdiensten kwamen massaal af op het ongeluk. De brandweer heeft het gebied afgesloten.