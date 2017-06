Lid No Surrender opgepakt voor ontvoeringszaak Breda

BREDA/ROTTERDAM - Een derde verdachte is opgepakt voor de ontvoering en mishandeling van een voormalig lid van motorclub No Surrender op de parkeerplaats van de IKEA in Breda. Een 34-jarig Rotterdams No Surrender-lid is dinsdagochtend aangehouden in de gevangenis in Rotterdam.

Het incident vond plaats voor de IKEA in Breda aan de Kruisweide. Een voormalig lid van No Surrender werd vorig jaar september door vier mannen geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.

De politie is nog altijd op zoek naar een vierde verdachte. In Rotterdam en Axel zijn daarom dinsdagochtend invallen gedaan, zonder resultaat.



Schiphol

De eerste verdachtte meldde zichzelf bij de politie. In juni werd een 36-jarige Bredanaar door de Koninklijke Marechaussee aangehouden in een vliegtuig op Schiphol.



De opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht besteedden aandacht aan de zaak. De bewakingsbeelden werden uitgezonden op televisie.