Carlinda (17) brak haar rug bij een ongeluk, de dader is onvindbaar

TILBURG - Carlinda (17) uit Tilburg is er slecht aan toe. Ze brak haar rug op 14 juni toen ze op de fiets werd aangereden door een auto. Woensdag komt de politie langs om aangifte op te nemen.

Het meisje werd in haar woonplaats aangereden door een zwarte Mercedes. De man stapte volgens haar na de aanrijding uit, liep een keer om haar heen, en reed toen door.

Van het kastje naar de muur

De familie heeft er weinig vertrouwen in, dat de agenten daadwerkelijk hun gezicht laten zien. "We worden van het kastje naar de muur gestuurd", zegt moeder Sandra. "De politie belooft te bellen, maar doet dat niet."



De politie heeft dinsdag laten weten een afspraak met de familie te hebben gemaakt. Woensdag gaan agenten bij het meisje langs.

Spierziekte

Carlinda’s moest na het ongeluk geopereerd worden omdat ze een gebroken rug had: ze heeft twee platen in haar rug die met acht schroeven vastzitten. En haar conditie was sowieso al minder, omdat ze een spierziekte heeft en lekkende hartkleppen.



"Ze heeft geluk gehad", vertelt haar moeder. "Want toen ze op de Eerste Hulp van het Elisabeth kwam, zeiden ze toen ze de breuk zagen: voor hetzelfde geld had ze een dwarslaesie gehad en was ze verlamd geweest. Maar mijn mooie dochter heeft wel littekens op haar rug."

Carlinda kan zich weinig van het ongeluk herinneren. Ze is nog wel die woensdag, na de aanrijding, zelf naar huis gefietst. Maar haar moeder vertrouwde het niet, omdat ze klaagde over pijn en steeds naar haar onderrug greep.

Nieuwe opleiding onzeker

De vrijdag daarop is ze geopereerd. Nadat ze nog even op de intensive care had gelegen, mocht ze de maandag daarop naar huis. Thuis ligt ze nog vaak op bed. "Ons Carlinda kan tussendoor wat lopen, maar lang zitten lukt niet."

Het herstel duurt drie tot zes maanden. Dus of ze in september bij het ROC kan beginnen aan een opleiding voor kantoorbaliepersoneel, is nog maar de vraag. "Op de veertiende juni hoorde ze toevallig wel dat ze geslaagd was voor haar vmbo."

Twee dagen na het ongeluk heeft haar vader aangifte gedaan op het politiebureau in Tilburg-Noord. "We hoopten dat er beelden zouden zijn, omdat er bij de apotheek in de buurt bewakingscamera’s hangen, maar helaas."

Poolse herkent de dader

Daarom heeft ze via Facebook heeft ze oproep gedaan: wie heeft iets gezien van de aanrijding op de hoek Strausslaan-Beethovenlaan? Daarop reageerde een Poolse vrouw, die de naam van de mogelijke dader noemde en vertelde dat zijn auto in Venray te koop stond.

"Toen ik – zonder er iets bij te zeggen – de foto van die man aan mijn dochter liet zien, schrok ze. 'Mam, dat is de man die mij aangereden heeft', zei ze." Dat heeft de moeder meteen aan de politie verteld, net als de Poolse trouwens. Geen reactie.

Man met strafblad

Vorige week hebben de ouders zelf weer contact gezocht. "We hoorden dat ze bij de man aan de deur geweest waren, maar dat hij niet thuis was. Ze zouden een brief bij hem in de bus doen, dat hij zich vrijdag moest melden."

Die dag en de daarop volgende zaterdag en zondag hebben de Baarsen niets van de politie vernomen. De agenten die maandag langs zouden komen, zijn niet geweest. En nu maar hopen, dat ze woensdag wel echt komen, zoals beloofd.

"Want dit is toch niet fatsoenlijk? Ons Carlinda heeft zelfs geen slachtofferhulp aangeboden gekregen. Terwijl wel nachtmerries heeft waarin ze het ongeluk herbeleeft."