BREDA - Er hangt een prijskaartje van 80(!) miljoen euro om de nek van Virgil van Dijk. Zijn club Southampton verlangt dat bedrag voor de verdediger uit Breda en nog altijd is er voldoende belangstelling voor de speler.

Volgens diverse Engelse kranten zijn Chelsea en Liverpool nog niet afgehaakt. Beide topclubs lijken bereid om het immense bedrag op tafel te leggen voor Van Dijk.



De verdediger heeft zelf een voorkeur voor Liverpool, zo schrijft Telesport. Al zullen er nog wat plooien moeten worden gladgestreken voordat Van Dijk daadwerkelijk kan overstappen naar Anfield.



Southampton en Liverpool hadden eerder deze maand onenigheid over de speler. The Reds spraken met Van Dijk zonder Southampton daar toestemming voor te vragen.



LEES OOK: Liverpool laat Van Dijk gaan en zegt sorry tegen Southampton



Bij Liverpool staat Van Dijk nog altijd bovenaan het verlanglijstje. En de speler wil zelf dus ook graag. Het transferbedrag zou voor The Reds dus ook geen prubleem zijn. Done deal, lijkt het. Maar de ruzie van eerder deze maand maakt het allemaal niet makkelijker.



De 25-jarige verdediger is op dit moment bezig met zijn revalidatie. Al enkele maanden komt Van Dijk vanwege blessureklachten (enkel) niet in actie.