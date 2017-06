'Terreurverdachte had contact met iemand in stadion tijdens concert Guus Meeuwis'

EINDHOVEN - De terreurverdachte die tijdens het concert van Guus Meeuwis in Eindhoven werd opgepakt, had contact met iemand in het stadion. Hiervoor heeft de politie aanwijzingen in zijn telefoon gevonden. Dit meldt Studio040 dinsdag.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft dit gezegd in het programma Spotlight van de lokale omroep.



De man, een 29-jarige Amsterdammer, werd opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg bij het PSV-stadion. Hij was daar aan het filmen en kon geen duidelijke verklaring geven voor zijn gedrag. De Amsterdammer staat bij de politie bekend als geradicaliseerd.

Omdat hij ook contact had met iemand in het stadion, bestond volgens de lokale omroep de angst dat hij een handlanger had. Dat was voor de politie reden om op te schalen.



De Amsterdammer kwam onlangs vrij. Justitie verdenkt hem nog van mogelijke betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen van een terroristisch misdrijf.