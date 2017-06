Parade van Den Bosch loopt warm voor de Barbier van Sevilla

DEN BOSCH - Klapstoetjes, gevulde tassen met salade, brood en wijn. Jaarlijks stroomt in de middag de Parade in Den Bosch al vol met liefhebber van de opera. Dat deze gratis te volgen is, zorgt voor een brede belangstelling.

Dit jaar staat De barbier van Sevilla op het programma. De voorstelling begint om 20.15. Opera Zuid en Philharmonie Zuidnederland verzorgen de uitvoering.



Als het weer een beetje meezit worden er acht tot negenduizend bezoekers verwacht. De verwachting is dat het in de middag wat druppelt. Wat later in de avond, wanneer de voorstelling begint gaat het harder regenen.De voorstelling was eerder al in andere theaters te zien.