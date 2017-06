Natuurbrand Bergen op Zoom ontdekt vanuit lesvliegtuig vliegbasis Woendrecht

BERGEN OP ZOOM - De natuurbrand aan de Balsedreef in Bergen op Zoom is maandagmiddag vanuit de lucht ontdekt door de bemanning van een lesvliegtuig van vliegbasis Woensdrecht. De vliegers van de Pilatus PC-7 waarschuwden de militaire verkeersleiding die vervolgens de brandweer alarmeerde.

De brandweer rukte met veel bluswagens uit, omdat voor het gebied code oranje van kracht was.



Erger voorkomen

Ondanks de snelle actie ging er toch nog meer dan 2.500 m2 heide in vlammen op. De luchtmacht heeft wel erger voorkomen. De brand was redelijk snel onder controle.



