Willem II-aanvaller breekt kuitbeen tijdens training [VIDEO]

TILBURG - Willem II-aanvaller Asumah Abubakar heeft dinsdag zijn kuitbeen gebroken. Dat gebeurde tijdens de training van de Tilburgse club.

De aanvaller bleef bij het maken van een draaibeweging met zijn schoen in het gras steken. Hij raakte daarbij geblesseerd en moest vervolgens van het veld geholpen worden.



Onderzoek in het ziekenhuis, dinsdagmiddag, heeft uitgewezen dat Abubakar voorlopig uit de roulatie is. Door de breuk gaat er voor de aanvaller een streep door de voorbereiding en eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen.De voetballer gaat woensdag in het ziekenhuis onder het mes.