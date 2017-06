Brand in seniorencomplex Den Bosch; bewoners geëvacueerd

DEN BOSCH - In een appartementencomplex voor senioren aan de Eindhovenlaan in Den Bosch is brand uitgebroken. De brandweer heeft de senioren geëvacueerd. Twee bewoners zijn geholpen vanwege ademhalingsklachten.

De brand is aan de achterkant, aan de Luxemburglaan, uitgebroken. In het complex zitten 45 appartementen. De brand begon op de derde verdieping en sloeg over naar de vierde verdieping.



Omdat er senioren wonen zijn er verschillende ambulances geariveerd. Maar of er ook echt ernstig gewonden zijn is niet duidelijk. De politie laat weten dat bewoners in de omgeving worden opgevangen.Het complex Badenloch is splinternieuw. Het werd pas in maart jongstleden opgeleverd. In de appartementen wonen echtparen waarvan één van de twee zorg nodig heeft. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.