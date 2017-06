OM: terreurverdachte had geen contact met iemand in stadion tijdens concert Guus Meeuwis

EINDHOVEN - De terreurverdachte die tijdens het concert van Guus Meeuwis werd opgepakt, had geen contact met iemand in het Philips Stadion. Dat laat het Openbaar Ministerie desgevraagd weten na berichtgeving van Studio040.

Burgemeester John Jorritsma was te gast in het programma Spotlight van de lokale omroep. Daarop meldde Studio040 dat de terreurverdachte contact had met meerdere mensen in het stadion.

Dat blijkt niet te kloppen. “Er was weinig informatie op het moment dat die meneer voor het stadion stond. We konden toen niet uitsluiten dat hij contact had met iemand binnen of buiten het stadion. Uit onderzoek is later gebleken dat dit niet het geval was”, aldus een woordvoerder van het OM.



De 29-jarige Amsterdammer werd een week nadat hij was opgepakt weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte in de zaak.