Schietpartij Breda schokt buurt: 'Kinderen waren net weg en toen werd er geschoten'

BREDA - De voetballende kinderen waren nog geen minuut vertrokken en toen werd er al geschoten. Een 40-jarige man uit Roosendaal werd in zijn been geraakt. Een afrekening, zo wordt er gefluisterd in de wijk. Maar de bewoners van de Scheldestraat in Breda zijn vooral woedend dat dit gebeurde op een plek waar normaal kinderen spelen. Ze zijn de overlast in hun wijk zat.

Het buurthuis in de Scheldestraat staat er pas een jaar. Er is ook een voetbalkooi aangelegd voor de kinderen in de buurt. Overdag gaat het er allemaal rustig aan toe, de kinderen voetballen en het buurthuis is open. Maar als het buurthuis om 17.00 uur sluit, verandert dat.



Mensen van buiten de buurt

“Dan begint de overlast” vertelt een buurtbewoner. “Er komen jongens en mannen naar de parkeerplaats met brommers, auto’s en motoren. Wat ze daar precies doen weet ik niet, ik ga er niet bij staan, maar het zijn allemaal mensen van buiten de buurt.”



Een vrouw beaamt dat “Het is iedere dag raak. Ze staan daar met van die dure auto’s. Er is iedere avond wel ruzie en vaak politie in de wijk. Mijn ouders willen verhuizen. We wonen hier niet meer fijn.” Een andere man wil ook verhuizen. “Ik heb me al voor een paar huizen ingeschreven. Dit is niet een wijk waar ik mijn kinderen wil laten opgroeien.”



Camera's

Vroeger was het allemaal beter, vertellen de buurtbewoners. Zo zou er meer te doen zijn geweest voor de jeugd. Maar misschien nog belangrijker, op het oude buurthuis hingen camera’s. “Sinds die er niet meer hangen hebben we overlast van die groep”, aldus de vrouw.



Maandagavond ging het bijna echt mis, er werd geschoten terwijl de spelende kinderen net weg waren. “Ik vind het niet normaal”, stelt een briezende buurtbewoner. “Stel dat er wat gebeurt en ze schieten mis? Wat gebeurt er dan? En die kinderen durven straks dat voetbalveldje niet meer op. Dit is echt probleem."



Verdrijven

De politie bevestigt het verhaal van de bewoners en zegt dat ze proberen de groep uit de wijk te verdrijven. “Mensen worden gecontroleerd en op hun legitimatie gevraagd. Maar als mensen overlast blijven houden, bel ons dan vooral op, dan kunnen wij er iets aan doen.



De man die werd neergeschoten is een 40-jarige man uit Roosendaal. Hij ligt noh in het ziekenuis. De dader is nog niet gepakt.