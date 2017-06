Ook medicijnfabrikant MSD getroffen door cyberaanval

OSS - Medicijnfabrikant MSD is dinsdag ook getroffen door een cyberaanval. Het gaat om de locaties in Oss en Haarlem en waarschijnlijk ook om fabrieken in andere landen. De productie ligt deels stil.

Het bedrijf kan niet zeggen of er sprake is van ransomware en of er een verband is met de aanval op onder meer APM Terminals in Rotterdam. Een woordvoerder kon niet zeggen hoelang het duurt om de systemen te herstellen.

WannaCry

De aanval doet denken aan WannaCry, een ramsomwarecampagne van ruim een maand geleden. Die gebruikte zwakke plekken in Windows-systemen die de bedrijven niet hadden geüpdatet.



Het is niet bekend of de aanval van dinsdag ook zo is uitgevoerd.