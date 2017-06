Nieuwe grasmat in Philips Stadion

Het veld in het Philips Stadion (Foto: Twitter @PSV)

EINDHOVEN - PSV begint het nieuwe voetbalseizoen ook op een nieuwe grasmat. Het veld in het Philips Stadion wordt momenteel aangepakt.

Een afbeelding van de werkzaamheden werd dinsdagmiddag door PSV gedeeld via social media.



De Eindhovenaren beginnen maandag aan de voorbereiding op het seizoen. Voor de ploeg van trainer Phillip Cocu staan in juli oefenwedstrijden tegen RKC Waalwijk, FC Sion, AS Monaco, FC Basel en FC Augsburg op de rol. Dat zijn allemaal uitduels.De eerste competitiewedstrijd in Eindhoven wordt zaterdag 12 augustus gespeeld tegen AZ.