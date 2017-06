Clubicoon San (79) krijgt een uitvaart op de middenstip van S.V.G. Tilburg

TILBURG - Voetbalvereniging S.V.G. Tilburg treurt om het overlijden van erelid San van Assouw. Tientallen jaren zette Van Assouw, beter bekend als Mister S.V.G., zich in voor de club. Zaterdag wordt de uitvaartdienst van de Tilburger op de middenstip van het hoofdveld gehouden. Dat was een laatste wens van de clubicoon die dit weekend op 79-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.

Wat heeft hij niet gedaan? Zoon Twan raakt er niet over uitgesproken. San begon als voetballer, maar al snel nam de club een belangrijke plaats in zijn leven in.



Bestuur

Dertig jaar lang stond hij in de kantine achter de bar. Een groot deel van die tijd deed hij dat met zijn vrouw Nelleke die tien jaar geleden overleed. Ook zat San in het bestuur en was hij onder meer materiaalman. "Maar het is teveel om op te noemen hoor", vertelt Twan.



Het bestuur van de voetbalclub vat het in het kort samen: 'mede door Sanneke is onze club geworden zoals we zijn'. Twan: "Tot het laatst was mijn vader altijd in het weekend op het voetbalveld te vinden. Dan keek hij naar de wedstrijden van bijvoorbeeld het eerste elftal."



Onderscheidingen

Niet voor niets is San van Assouw meerdere keren gehuldigd door de gemeente Tilburg en de KNVB. Afgelopen april maakte hij het 90-jarige bestaan van de club mee. Zaterdag is San voor het laatst op zijn club. Om halfdrie begint de uitvaartdienst op het hoofdveld van de club, zijn tweede huis.



Het veld komt zaterdag vol te staan met stoelen en tafels. Hoeveel mensen het afscheid bijwonen is moeilijk in te schatten. Twan: "Heel veel mensen, ook van andere clubs, kenden mijn vader. Dus het kan erg druk worden." Er wordt rekening gehouden met zo'n driehonderd tot zevenhonderd belangstellenden.



Clublied

Extra bijzonder tijdens de uitvaartdienst is het clublied 't SVG-ke dat ten gehore wordt gebracht. "Dat zong mijn vader altijd zo graag mee", zegt Twan.