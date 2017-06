De Piemel mag open blijven, maar feestjes zijn voortaan verboden

GEMERT - Het hobbycafé De Piemel in Gemert hoeft toch niet dicht. De gemeente gaat akkoord met voorwaarden die eigenaar Jos van der Kruyssen zelf heeft opgesteld. Eén van de regels is dat er geen feestjes meer mogen worden gegeven.

Het café staat in de achtertuin van Van der Kruyssen. Hij zit er regelmatig met wat vrienden. Maar volgens de gemeente werd er met het café ook geld verdiend.



Binnen staan een flipperkast, een bar en een tafelvoetbaltafel. Meestal zit de eigenaar er met een handvol vrienden, soms is er een feestje. Dat laatste is tegen het zere been van de Gemertse horeca. In maart deed de gemeente een inval. Daarna kreeg Van der Kruyssen te horen dat hij zijn kroegje moest sluiten.



Voorwaarden

Daar was hij het niet mee eens. Van der Kruyssen ging in beroep en stelde zelf een paar voorwaarden op waaraan hij zich kan houden. De gemeente gaat daarmee akkoord, zo kreeg hij afgelopen week te horen. "Dit is een heel goed bericht", zegt de eigenaar blij. "Ik ben de burgemeester heel dankbaar."



Eén van de voorwaarden is dat er geen feestjes meer worden gehouden. Bedrijfsmatige activiteiten zijn niet toegestaan. Binnen zitten met vrienden mag wel gewoon. De gemeente gaat controleren of Van der Kruyssen zich aan de regels houdt.