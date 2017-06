Nagels lakken tijdens het wachten: Tijn krijgt winkeltje op station

HAPERT - De nagellakactie voor de ziekte van Tijn (6) uit Hapert gaat als een speer. Er is zo'n 750.000 euro opgehaald. Er is één miljoen euro nodig om een robot te kopen waarmee hersenstamkanker mogelijk kan worden behandeld. Om nog meer geld op te halen, is dinsdag op station Utrecht Centraal een tijdelijk nagellakwinkeltje geopend.

Het winkeltje tussen sporen 9 en 11 staat vol potjes nagellak. Het hoort bij de actie die Youp van 't Hek en Wendy van Dijk deze maand startten, om geld op te halen voor de behandeling van hersenstamkanker.



Een potje nagellak kost 10 euro, dat gaat naar Stichting Semmy, die een unieke behandelmethode naar Nederland wil halen. De actie loopt nog negen dagen. In die tijd hopen de initiatiefnemers nog voor iets minder dan 250.000 euro aan nagellak te verkopen. De potjes zijn ook online te koop, op lakdoortijn.nl.



Vorige week was de zieke Tijn zelf nog in Oss, waar hij 12.000 euro ophaalde met nagellakken.