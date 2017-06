Eerst geslaagd, dan toch gezakt: grote domper voor Mara (16)

HELMOND - Dolblij was ze, uiteraard. De 16-jarige Mara Claessens uit Lierop kreeg twee weken geleden te horen dat ze geslaagd was. Maar twee dagen later kwam een vervelend telefoontje: de school was erachter gekomen dat er een grote fout is gemaakt.

Mara is niet de enige. In totaal drie leerlingen van het Jan van Brabant College in Helmond die in eerste instantie te horen kregen dat ze geslaagd waren, bleken later toch gezakt. Een fout van de school, al is nog niet bekend wat er mis is gegaan, zegt voorzitter van bestuur Lambert van Geneugten. Alledrie bleken ze een herexamen nodig te hebben.



'Superblij'

"Woensdag werd ik gebeld dat ik geslaagd was als ik economie zou laten vallen", legt Mara uit. "Dat had ik toch niet nodig, dus ik was superblij." Op school kreeg ze haar cijferlijst mee, en een vlag. 's Avonds vierde ze al een klein feestje met familie. Ze was helemaal klaar voor haar opleiding zorg en welzijn, die ze volgend jaar wil volgen.



Maar op vrijdag kwam er een hard eind aan de feestvreugde. Mara zelf was niet thuis, dus kreeg haar moeder een telefoontje van school. "Zij belde mij meteen dat ze vervelend nieuws had", beschrijft Mara die middag. "We zijn direct naar school gegaan."



Daar werd uitgelegd dat ze biologie moest herkansen. De docent werd direct uit zijn les gehaald, om Mara te begeleiden. Ze had nog maar drie dagen voor het herexamen, maandagmiddag.



Fout

Wat er precies fout ging op de locatie Deltaweg van het Jan van Brabant wordt nog onderzocht. De drie stonden in elk geval niet op de bellijstjes voor leerlingen die gezakt waren of een herexamen moesten doen.



Snel ontdekt

Bij twee van de drie leerlingen werd de fout snel ontdekt. Toen ze op school kwamen, zagen ze zelf al dat ze met hun cijferlijst niet konden slagen. Bij Mara duurde het wat langer. Maar ze was nog net op tijd voor het herexamen.



De betrokken docenten voelen zich behoorlijk schuldig. "Dit is gewoon verschrikkelijk voor de leerlingen", zegt Van Geneugten. "Ze werken vier jaar lang naar het eindexamen toe. Het is een afronding van een levensfase. Als dat blijkt dat er een fout is gemaakt, is dat verschikkelijk." Docenten hebben er volgens hem slapeloze nachten van gehad.



Extra les

Locatiedirecteur Cor Kuijpers gaf zijn vrije zondag op om Mara extra bijles biologie te geven. De school heeft er volgens de bestuursvoorzitter alles aan gedaan om de leerlingen alsnog goed voor te bereiden op hun herexamen. Mara is dan ook niet boos. "Ik heb veel extra hulp gehad. Daar ben ik heel blij mee." Voor het herexamen heeft ze dan ook geen stress gehad, zegt ze. "Maar ik durf niet te zeggen of ik het gehaald heb."



Vrijdag volgt de uitslag. Op de vraag wat er mogelijk is als één van hen dan opnieuw niet slaagt, wil Van Geneugten niet vooruitlopen. "We hopen van harte dat ze nu alledrie alsnog slagen." Mara denkt het wel te weten. "Dan zal ik waarschijnlijk nog een jaar op deze school moeten zitten."