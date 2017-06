Helpt deze Tilburgse DJ Jody Bernal aan een nieuwe zomerhit?

TILBURG - Het heeft even geduurd , maar 17 jaar na Que Si Que No heeft zanger Jody Bernal weer een hit. En dat heeft hij te danken aan de Tilburgerse dj en producer Lex van Berkel, die ook bekend staat als The Boy Next Door.

Op de site van zijn vroegere school punt.avans.nl vertelt Lex dat hij nooit had verwacht dat het zo zou ontploffen. De hit La Colegiala van Bernal is al op veel radiozenders te horen. Binnen enkele uren stond het nummer op de vierde plek in de iTunes Top 100. Bernal is inmiddels een goede vriend voor Lex van Berkel.





De Tilburgse DJ haalde in 2015 zijn diploma Bedrijfskunde bij Avans in Breda. Sindsdien gaat het hem als DJ voor de wind en treedt hij vaak op in het buitenland.