Minder zelfmoorden in Brabant

EINDHOVEN - Het aantal zelfmoorden in Brabant is vorig jaar gedaald. In 2016 stapten 306 mensen vrijwillig uit het leven, een jaar eerder waren dat er 312. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Brabant pleegden meer mannen (187) dan vrouwen (119) zelfmoord. Dat is overigens in alle provincies het geval.

Als het om het totaal aantal zelfdodingen gaat, staat Brabant op de derde plek. Zuid-Holland voert de zelfmoordlijst met 340 zelfmoorden aan, gevolgd door Noord-Holland met 312 zelfdodingen. In 2015 stond Brabant nog op de tweede plek boven Noord-Holland.

In Nederland beroofden in totaal 1894 mensen zich van hun eigen leven, 23 meer dan in 2015. Gemiddeld zijn dat 5,2 zelfdodingen per dag. Vier op de tien zelfmoorden vinden plaats op middelbare leeftijd.