Scooterrijders gezien in buurt van plek waar keien op weg lagen in Schijndel

SCHIJNDEL - De politie zoekt twee scooterrijders die vrijdagnacht zijn gezien in de buurt van de plek waar een vrouw over een paar enorme keien reed. De scooterrijders reden vanuit Schijndel in de richting van Sint-Oedenrode. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in Opsporing Verzocht.

Daarin werd ook duidelijk dat het nog altijd niet goed gaat met de 32-jarige Tynni. Het slachtoffer wordt in slaap gehouden.



De vrouw was vrijdagnacht onderweg naar haar vriend Stephan. Op een donker stuk van de Structuurweg reed ze over keien die daar doelbewust waren neergelegd. De auto kreeg een klapband en raakte van de weg. Ze belandde daarna tegen een boom.

Maandagavond besteedde Bureau Brabant ook aandacht aan de zaak.