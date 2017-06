'De feniks is herrezen', hoogste punt nieuw gemeentehuis Waalre bereikt

WAALRE - De vlag wappert weer trots boven het gemeentehuis in Waalre. In 2012 brandde het oude pand af door een aanslag. Er werden twee auto’s naar binnen gereden. Daarna werd het pand in brand gestoken.

De bouw heeft het hoogste punt bereikt. Met een hijskraan stuurt burgemeester Jan Brenninkmeijer een vlag naar de nok van de oude gevel. Brenninkmeijer: "Dit is de wens van veel Waalrenaren. Hier wordt niet alleen gebouwd aan een pand, maar ook aan de toekomst van de zelfstandige gemeente Waalre."



LEES OOK: Wie wil als eerste trouwen in het nieuwe gemeentehuis van Waalre?



Op schema

Het nieuwe gemeentehuis wordt gebouwd op de plek van het oude, aan de Koningin Julianalaan. Wethouder José van Dijk: "Over de plek is veel gediscussieerd. Maar langzaam maar zeker kwam het gevoel in het dorp en de gemeenteraad naar boven van we moesten terug naar de oude plek. Dit is een mooie plek en heel centraal gelegen."



En dus wordt er volop gebouwd, zonder al te veel tegenslagen. Van Dijk: "Er zijn inderdaad nog geen echte tegenvallers geweest. Af en toe horen we van de aannemer dat ze even moeten wachten op materialen, maar de bouw loopt op schema."



LEES OOK: Ludiek protest voor herbouw gemeentehuis Waalre, Prins Rudolph komt 't Hazzo in Waalre niet in



Het huis van Waalre

Met het bereiken van het hoogste punt werd ook de nieuwe naam van het gebouw onthuld: Het huis van Waalre. Het wordt een multifunctionele plek voor inwoners, verenigingen en het gemeentebestuur.



Feniks

De inwoners van Waalre zijn er trots op dat het gemeentehuis weer wordt opgebouwd. De verwoesting werd destijds een aanslag op de democratie genoemd. De bouw van het niwuwe gemeentehuis voelt voor velen dan ook als een overwinning van de democratie.



Wethouder Van Dijk: "Ja dat kan je wel zeggen. De feniks is uit de as herrezen. We zijn er weer, zo voelt het ook."



Eind dit jaar moet de bouw klaar zijn. En op 14 februari, op Valentijnsdag, wordt het gemeentehuis officieel heropend