Weer bronzen beeld gestolen in Kaatsheuvel

KAATSHEUVEL - Opnieuw is een bronzen beeld gestolen in Kaatsheuvel. Bij kinderopvang Bruintje Beer aan het President Kennedyplein is het kunstwerk ‘De Vogels’ van de sokkel gehaald.

De afgelopen maanden zijn meer beelden gestolen in Kaatsheuvel.



Zondagnacht werd een bronzen beeld van het Van Haestrechtcollege ontvreemd. Eerder ging het mis in de Errastraat.