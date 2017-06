Vierde No Surrender-lid opgepakt voor ontvoering clubgenoot bij IKEA in Breda

BREDA - De politie heeft dinsdagmiddag een vierde verdachte opgepakt voor de ontvoering en mishandeling van een man op de parkeerplaats van IKEA in Breda. De man uit het Zeeuwse Axel werd aangehouden in Rotterdam.

Dinsdagochtend werd in de RotterdamseĀ gevangenis al een 34-jarige Rotterdammer aangehouden voor de ontvoering. Beide mannen zijn, net als het slachtoffer en twee eerder opgepakte mannen, lid van motorclub No Surrender.



Van de mishandeling op de parkeerplaats bij IKEA in Breda werden eerder deze maand bewakingsbeelden uitgezonden in opsporingsprogramma'sĀ Bureau Brabant en Opsporing Verzocht.



Een 26-jarige man uit Den Haag meldde zich na de uitzending bij de politie. Een 30-jarige man uit Hulst werd aangehouden op Schiphol. Alle personen die worden verdacht van de mishandeling zijn nu aangehouden.