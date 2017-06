Hockeyvrouwen winnen met 5-0 van Italië

BRUSSEL - De Nederlandse hockeyvrouwen hebben dinsdagavond de laatste groepswedstrijd in de Hockey World League met 5-0 gewonnen van Italië. Doelpunten kwamen onder andere van Den Bosch-speelsters Maartje Krekelaar, Margot van Geffen en Marloes Keetels.

Aanvoeder Keetels maakte de openingsgoal in de elfde minuut, met haar backhand in de verre hoek. Veertien minuten later maakte Van Geffen de tweede.



Charlotte Vega maakte de derde en vijfde treffer. Tussendoor gleed Maartje Krekelaar de 4-0 over de doellijn.



Dit was de laatste groepswedstrijd in de Euro Hockey League. Donderdag speelt Nederland de kwartfinale, waarschijnlijk tegen Spanje.