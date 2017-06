Massale picknick en meeslepende muziek, Opera op de Parade weer groot succes

DEN BOSCH - Voorzien van flessen wijn, stoelen en voor de zekerheid een paraplu kwamen duizenden mensen dinsdagavond naar de Parade in Den Bosch. Daar was de jaarlijke Opera op de Parade, een gratis operavoorstelling in de open lucht. Dit keer voerden Opera Zuid en de Philharmonie Zuidnederland De Barbier van Sevilla op.

Al vroeg in de middag streken de eerste mensen op een klapstoeltje op de Bossche Parade neer. Om zeker te zijn van een goede plek. Een groep dames vertelt enthousiast: "Wij zitten er helemaal klaar voor, vanaf een uur vanmiddag al. We moeten wel vroeg komen, anders zitten we niet vooraan."



Picknick

Uren voor de opera begon zat de parade al zo goed als vol. Om de tijd te doden werd er uitgebreid gepicknickt. De een bescheiden met een boterham, de ander met een compleet gevulde koelbox. Een mevrouw laat enthousiast een volle boodschappentas zien: "We hebben van alles bij ons. Een wijntje, salades, van alles. Gezellig."



Spannend

De Opera op de Parade werd voor de elfde keer opgevoerd. Maar het was lange tijd spannend of het dit jaar wel door kon gaan. De hoofdsponsor was er mee gestopt. Daardoor zat de organisatie in geldnood. Een crowdfundingsactie zorgde voor de benodigde 15.000 euro en dus kon het feest aan de voet van de Sint Jan door gaan.



De meeste bezoekers zijn de vijftig ruim gepasseerd. Maar af en toe tref je kinderen. "Ik vind het gewoon leuk om naar de opera te gaan voor mijn moeder. Maar ik vind zelf de muziek ook mooi."



"Prachtig, ik zit te genieten", zegt een dame op een van de voorste klapstoelen. "Figaro zingt heel mooi. Normaal ga ik niet naar opera. Maar hiervoor kom ik speciaal naar de parade. Die ambiance is zo speciaal."