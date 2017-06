Toerende motorrijders klappen achterop elkaar, één gewond

BEERS - Twee motorrijders zijn dinsdagavond tijdens een toerrit achterop elkaar gereden. De achterste mortorrijder raakte daarbij gewond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Graafsedijk en de Millseweg in Beers, bij Cuijk. De groep bestond uit enkele tientallen motorrijders. Een paar moesten stoppen, waarna één van de rijders erachter op zijn voorganger klapte.



Aanvankelijk was niet helemaal duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe was. Daarom werd een trauma-arts opgeroepen, die met een helikopter kwam. De situatie bleek achteraf mee te vallen. De gewonde man is zonder spoed met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.



Schade

De tweede motorrijder, die op de voorste motor reed, raakte niet gewond. Zijn motor raakte wel een beetje beschadigd. De achterste motor had meer schade.