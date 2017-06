Dode gevonden op oprit van huis in Chaam, vijf mannen en een vrouw aangehouden

CHAAM - Er is woensdagochtend vroeg een dode gevonden op de oprit van een huis aan de Bredaseweg in Chaam. Snel na de vondst zijn vijf mannen en een vrouw aangehouden. Het slachtoffer is volgens de politie 'mogelijk door geweld om het leven gekomen'. Rond halfvijf kwam in eerste instantie de melding van een uitgebrande auto in de straat. De dode is niet in de auto gevonden, liet de politie weten.

De weg is afgezet en er is volgens omstanders veel politie op de been.



Er was een traumahelikopter opgeroepen en ook kwamen diverse ambulances en de brandweer ter plekke. Volgens omstanders zijn deze hulpdiensten rond halfzes weer vertrokken.

Rond kwart voor zes kwam een arrestantenbus naar de Bredaseweg in Chaam.



Weg afgesloten

De Bredaseweg is voorlopig afgesloten in beide richtingen voor onderzoek.