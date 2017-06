Vluchten naar Marokko zorgen voor groei aantal passagiers Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het aantal passagiers dat in het eerste kwartaal van dit jaar vanaf Eindhoven Airport reisde, is gegroeid met twintig procent ten opzichte van een jaar eerder. Bestemmingen in Marokko zijn populair.

In de eerste drie maanden van dit jaar vlogen 1,1 miljoen passagiers vanaf de luchthaven in Eindhoven. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



Marokko

De groei van het aantal passagiers vanaf Eindhoven Airport heeft vooral te maken met de populariteit van bestemmingen in Marokko. Zo kun je inmiddels vanuit Eindhoven naar Fez, Marrakesh, Nador, Oujda, Rabat en Tanger vliegen.

In 2011 vlogen in heel het jaar nog zevenduizend mensen die kant op. In het eerste kwartaal van dit jaar kozen 37.000 passagiers vanaf Eindhoven Airport voor een bestemming in Marokko. Dat is 3,3 procent van alle reizigers.