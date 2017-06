Miljardenovername Philips in Verenigde Staten

EINDHOVEN - Philips wil een miljardenovername doen in de Verenigde Staten. Het bedrijf dat Philips wil kopen, is een specialist op het gebied van apparatuur voor vaatchirurgie. Het gaat om Spectranetics waar het concern 1,9 miljard euro voor over heeft. Dat maakte Philips woensdag bekend.

Met Spectranetics haalt Philips technologie in huis die nauw aansluit bij het eigen aanbod van medische apparatuur.

De prijs van 38,50 dollar per aandeel die het bedrijf daarvoor over heeft, ligt 27 procent boven de slotkoers van het aandeel Spectranetics op Wall Street op dinsdag.