Honderdste geboortedag Wim Sonneveld: 'Iedereen kent het nummer over Deurne'

DEURNE - “En langs het tuinpad van m’n vader, zag ik de hoge bomen staan.” Deze beroemde liedtekst gaat over Deurne. Het is woensdag precies 100 jaar geleden dat de zanger ervan, Wim Sonneveld, werd geboren. Dinsdag verscheen een bundel over hem en zijn partner.

De zanger, cabaretier en acteur was de partner van de inmiddels overleden schrijver Friso Wiegersma uit Deurne. Over de correspondentie tussen die twee verscheen de bundel: Niemand dan wij. "Friso was een enorm beeldbepalende man die achter Wim Sonneveld stond. Het was enorm interessant om hun brieven lezen", vertelt Frank Jochemsen die de bundel samenstelde.

Deurne

De zanger, acteur en cabaretier is vooral bekend van het nummer ‘Het Dorp’. In het nummer uit de jaren '70 zingt Sonneveld treurig over de modernisering van Deurne. Jochemsen: "Nog steeds kent iedereen dat nummer, na al die jaren. De twee zijn enorm bepalend voor de Nederlandse cultuur"

Wim Sonneveld overleed in 1974. Zijn partner Wiegersma in 2006.