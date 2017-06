'Varkensknuffelaars' demonsteren bij slachterij in Boxtel

BOXTEL - Actiegroep Boxtel Pig Save protesteert woensdag voor de derde keer bij slachterij VION in Boxtel. Ze knuffelen en aaien de dieren voor de poort van het slachthuis. Demonstranten moeten regelmatig 'wegspringen' omdat chauffeurs doorrijden.

"We willen mensen bewust maken van het leed dat gepaard gaat met het eten van vlees. Varkens willen net zo graag leven als wij", zegt Maria Tien-Du Toit van Boxtel Pig Save. "We geven de dieren vandaag het laatste beetje respect in hun laatste minuten. Kijk dan, die arme diertjes!"



Gevaarlijk

De bedrijf is niet blij met de actie. "Het leidt tot gevaarlijke situaties en dat is onaanvaardbaar. We willen voorkomen dat er ongelukken komen", laat directeur Bert Eurlings weten.



De meerderheid van de vrachtwagenchauffeurs trekt zich weinig aan van de demonstranten en rijdt gewoon door. Dit leidde verschillende keren gevaarlijke situaties, waarbij demonstranten net op tijd opzij sprongen.