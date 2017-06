Opnieuw autobranden in Tilburg

TILBURG - Op een parkeerplaats aan de Kruizemuntweg zijn dinsdagnacht twee auto's in brand gestoken. Een derde voertuig raakte zwaar beschadigd.

Een buurtbewoner werd rond drie uur wakker van een autoalarm en ging buiten kijken. Daar zag hij de vuurzee en belde de brandweer.



Aansteker

Nadat de brandweer de brand had geblust, werd bij een van de auto's een aansteker gevonden waarmee de voertuigen mogelijk mee zouden zijn aangehouden. Een bergingsbedrijf heeft de auto's opgetakeld.



De afgelopen tijd zijn er al vaker autobranden geweest in Tilburg. De politie is een onderzoek begonnen.



