Roze sprinkhaan gespot in Oisterwijk: 'Heel speciale soort'

OISTERWIJK - Een roze sprinkhaan!? Wim Hoogstraten uit Oisterwijk moest dinsdag drie keer kijken voordat hij het geloofde. Vervolgens pakte hij zijn camera en wist hij de knalroze sprinkhaan vast te leggen. Het insect sprong voor zijn voeten weg bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Oisterwijk. Daar werkt Wim als vrijwilliger.

De roze sprinkhaan is volgens boswachter Frans Kapteijns een ‘heel speciale soort’. En zeker in onze provincie is het insect niet gemakkelijk te vinden. "Je ziet hem vooral in meer kalkrijke gebieden", legt Kapteijns uit. "In Limburg bijvoorbeeld."

Of we de bijzondere sprinkhaan nu vaker gaan zien in onze omgeving is volgens de boswachter moeilijk te voorspellen. Maar zelf gaat hij zeker op zoek. "Met mijn loep en insectenverrekijker, want die heb je wel nodig."

Zeldzame verschijning

De roze verkleuring is volgens deskundigen van Natuurmonumenten een heel zeldzame verschijning. Het fenomeen wordt ook wel erythrisme en is te vergelijken met albinisme bij mensen.



Het kan een genetische afwijking zijn, maar het kan ook veroorzaakt worden door het eten van rood voedsel.Als de sprinkhaan een beetje voortmaakt, is hij mooi op tijd voor Roze Maandag in Tilburg. Nog een kleine maand, dat moet toch lukken...