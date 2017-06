Waalre tast nog in het duister over inhoud kwijtgeraakte gegevens

WAALRE - Wethouder Hanneke Balk van de gemeente Waalre baalt stevig. De gemeente is de gegevens van twaalf mensen kwijt die willen inburgeren. De gemeente is een onderzoek begonnen naar een voormalige inhuurkracht, met wie de twaalf contact hebben gehad. Of het om vertrouwelijke gegevens gaat, is nog steeds niet duidelijk.

Eén van de slachtoffers is Rob Adriaanse. Het dossier van zijn vrouw is zoek, inclusief kopieën van het paspoort, bankafschriften en salarisstroken. De gemeente Waalre heeft een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook de gemeenteraad is over de kwestie gëïnformeerd.



Niet de bedoeling

"Het is een hele vervelende constatering", zegt wethouder Hanneke Balk. "Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat we geen informatie hebben, die we zouden moeten hebben."



De gemeente Waalre weet niet of er gevoelige informatie ook echt op straat ligt. "Die zekerheid hebben we niet, sterker nog, we weten zelfs niet eens helemaal zeker of er dossiers zijn. Dat maakt het eigenlijk nog lastiger. Maar we zijn er wel naar op zoek."



'Het wordt lastig'

Volgens de wethouder zegt de ingehuurde kracht dat er inderdaad geen dossiers zijn. "Maar een aantal van de inburgeraars geeft aan dat ze wel informatie hebben gegeven. En dan wordt het lastig, als je niet weet waar je moet zoeken, waarvan je niet eens weet of het er is."



Op de vraag of er toch iets op papier moet staan van inburgeraars die zich melden, zegt de wethouder dat de ingehuurde medewerker aangeeft dat die informatie er niet is of niet meer is. "In elk geval, we weten het niet. En dat is jammer, want dat is niet een gevoel dat je graag wilt hebben als gemeente, we weten het niet."