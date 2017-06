Robots nemen het heft in handen bij distributiecentra voor onlinebestellingen

EINDHOVEN - Het verpakken en de verzending van je online bestelde boeken of kledingstukken is steeds minder het werk van mensenhanden. Robots nemen op grote schaal het werk over. Daardoor gaan er de komende jaren in deze sector naar schatting 11.000 banen verloren.

Ongeveer een derde van alle onlinebestellingen worden in Brabantse distributiecentra verwerkt. In het tv-programma Booming Brabant vertelt Kees Verweij van Buck Consultans International hoe we hiermee om moeten gaan.



Alsi iemand zijn bedrijf Sioux noemt, dan moet die persoon zich wel verbonden voelen met deze indianenstam. De ingenieur, ondernemer en financier Hans Duisters gelooft in de filosofie van deze stam. Daarin staan mensen centraal, is er balans tussen geven en nemen en word je aangemoedigd om de ander te verrassen. In Booming Brabant legt hij de link tussen ondernemen en de filosofie van de Sioux.Altijd vrolijk zijn en je gelukkig voelen. Wie wil dat nu niet? Vitamine D zorgt voor hiervoor. Maar maak je wel genoeg vitamine D aan? We brengen immers steeds meer tijd door achter computers, tv-schermen en tablets. De Helios smartring van E-senses Eindhoven houdt dat voor je in de gaten.Geen hightech maar spacetech. IPstar in Rosmalen vertaalt ruimtelijke innovaties vertaalt naar aardse toepassingen. In Booming Brabant zie je deze week een reportage over deze twee bijzondere bedrijven.Lees alles over de Brabantse economie en 'Booming Brabant' op omroepbrabant.nl/boomingbrabant . 'Booming Brabant' is ook te bekijken Uitzending Gemist . Ook op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant is het wekelijkse businessprogramma te zien.