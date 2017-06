Groep jonge kinderen betrokken bij seksspelletjes op Bossche basisschool

DEN BOSCH - Jonge kinderen die elkaar betasten, elkaars geslachtsdelen in de mond nemen of onder de deur van het toilet door kijken. Dat gebeurt in groep drie en vier van basisschool De Springplank, zeggen ouders van de kinderen tegen Omroep Brabant. De ouders zijn woest op het bestuur van de basisschool, dat te weinig zou doen en ze eisen meer duidelijkheid.

In januari en april waren er al signalen dat er wat speelde op De Springplank. "Ik was aan het werk tegenover de school en ik zag dat twee meisjes elkaar betastten", vertelt Corina van der Velden, moeder van een kind in groep drie.



"Ze hadden hun broekjes omlaag en zaten aan elkaar." Van der Velden meldde het voorval bij de school. "De betrokken ouders hebben een nummer voor hulpverlening gekregen en andere ouders kregen een vage brief. Verder is er niets mee gedaan."



"De kinderen raken elkaar aan op plekken waar het eigenlijk niet mag. Piemeltjes die in de mondjes gaan, vagina's die worden gelikt", somt moeder Roycheline van Thijs op. "Ik weet dat zeven kinderen dat zelf thuis verteld hebben."



Onrust

De emoties lopen dinsdagavond hoog op in de huiskamer van Van Thijs, waar zes ongeruste ouders en grootouders bij elkaar zijn gekomen.



Afgelopen vrijdag meldde een andere moeder namelijk een nieuw geval over seksuele handelingen tussen twee jongetjes. De ongeruste ouders eisten meer informatie van de school, maar werden niet wijzer.



"We hebben het idee dat de school het in de doofpot wil stoppen", zegt van Thijs. Andere ouders in de woonkamer zijn het daar mee eens.



De grootste frustratie bij de ouders is het gebrek aan informatie. "Het is nu dinsdag en we weten nog niets." Van Thijs: "Ik wil alles weten, zodat we met onze kinderen kunnen praten. In die vijf dagen tijd gaat er van alles door mijn kinds hoofd, maar ik weet niet wat."



Spoedberaad

Bij de politie zijn geen aangiftes binnen gekomen, wel heeft de politie meldingen over de voorvallen gehad. De basisschool heeft dinsdag een spoedberaad belegd met de overkoepelende scholenorganisatie. De politie was in een adviserende rol bij het gesprek aanwezig.



Woensdagochtend zijn ouders ingelicht over de voorvallen, de school komt later op de dag met een verklaring.