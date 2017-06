Enorm tekort aan burgerhulpverleners in de regio Eindhoven, Hartstichting en Philips grijpen in

EINDHOVEN - De regio Eindhoven heeft veel meer burgerhulpverleners nodig, om precies te zijn 1256. Daarom wordt er zaterdag in het Philips-stadion een massale reanimatietraining gehouden, waarbij zo'n duizend deelnemers leren hoe ze levens kunnen redden.

De training wordt gehouden door de Hartstichting, in samenwerking met de Philips Foundation. Met een speciaal wervingsfimpje 'Eindhoven Leeft' hopen beide organisaties nog meer mensen te werven voor komende zaterdag.



Iedere week worden er volgens de Hartstichting 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroot de kans op overleving. Om van heel Nederland een 6-Minutenzone te maken zijn in totaal 170.000 burgerhulpverleners nodig. Dat is 1% van de bevolking.Deelnemers leren hoe je een hartstilstand herkent, wat je als eerste moet doen, hoe je moet reanimeren, in welk tempo en hoe je een AED aansluit en bedient. Voorwaarde is dat alle cursisten zich direct na afloop van de cursus inschrijven als burgerhulpverlener via het oproepsysteem.