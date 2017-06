MSD en Raab Karcher getroffen door cyberaanval: 'Het is nog niet over'

EINDHOVEN - De wereldwijde ransomware-aanval heeft ook Brabantse bedrijven getroffen. Bij MSD in Oss en Boxmeer ligt de productie gedeeltelijk stil. Ook bouwmaterialenbedrijf Raab Karcher, met hoofdkantoor in Tilburg, hebben last van de cyberaanval. Volgens beveiligingsexpert Walter Bergers is het lastig om je te wapenen tegen de aanval. "Ook al heb je systemen gepatcht, je loopt nog steeds risico."

"We zijn nog aan het inventariseren wat de impact is. We zijn een groot bedrijf, dus we moeten goed in kaart brengen wat er geraakt is", zegt woordvoerder Jurgen Theissen van MSD. Medewerkers van MSD zijn woensdag gewoon weer aan het werk, maar dat gaat niet altijd even makkelijk. "De productie gaat niet zomaar door. Veel dingen moeten nu gedaan worden zonder computer." Naast de locatie in Oss, is ook MSD Animal Health in Boxmeer getroffen.



Alle vestigingen van bouwmaterialenbedrijf Raab Karcher, waaronder het hoofdkantoor in Tilburg, hebben last van de aanval. De website van Raab Karcher is sinds dinsdagmiddag vervangen door een verklaring . "Op dit moment kunnen wij de normale gang van zaken niet garanderen", staat op de homepage.De politie heeft 'voorzorgsmaatregelen tegen een mogelijke cyberaanval' genomen. De site van de politie is maar beperkt beschikbaar. E-mails komen later aan. Daarnaast heeft de politie ook nog last van een ICT-storing , maar die zou niets met de ransomeware-aanval te maken hebben.Ook in de rest van de wereld hebben bedrijven last van de aanval met de ransomware Petya. Deze aanval is gevaarlijker dan Wannacry, de ransomware die in mei veel bedrijven platlegde. Beveiligingsexpert Walter Bergers van IT-beveiligingsbedrijf Madison Gurkha uit Eindhoven legt het uit: “Bij Wannacry werd een lek in Windows gebruikt Als je updates draait heb je dan weinig kans op besmetting. Bij deze ransomware is het zo dat als je een verkeerde link aanklikt, je computer geïnfecteerd wordt. Ook als alle patches geïnstalleerd zijn. De software zoekt ook naar andere computers en schijven in het netwerk en infecteert die ook.”Bergers hoopt dat systeembeheerders vanwege deze aanval extra aandacht aan hun beveiliging gaan besteden. "Deze aanval is nog niet over."