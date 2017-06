Politie kan geen bonnen uitschrijven: internetstoring legt systeem plat

EINDHOVEN - De politie heeft woensdagochtend te maken gekregen met een grote internetstoring. Hierdoor is ook het systeem aangetast waarmee agentent digitale bonnen uitschrijven op straat. Er is nog geen zicht op wanneer de storing voorbij zal zijn.

Aanhoudingen die de politie vandaag doet, zullen dus met de hand moeten worden afgehandeld. "We zullen nu met de hand de gegevens op moeten schrijven en het daarna op het bureau uitwerken", zegt woordvoerder Joop Kemperman.



Door de storing zijn verschillende applicaties platgelegd, waaronder de MEOS-app. Met die app schrijven agenten bonnen uit op hun telefoon.



Cyberaanval

De politie benadrukt dat de technische storing niks te maken heeft met de grote cyberaanval die gisteren actief werd. Die cyberaanval heeft echter weer andere gevolgen: "We hebben voorzorgsmaatregelen genomen, waardoor mailtjes en digitale aangiftes eerst in een soort digitale wachtkamer worden geplaatst om ze te controleren. Die krijgen we nu dus niet binnen", vertelt Kemperman.



Door het cybervirus Petya werden wereldwijd al vele bedrijven getroffen, waaronder de medicijnfabrikant MSD.