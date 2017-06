Hoop op miezerregen in Deurnsche Peel om rook en stank te verdrijven

DEURNE - Rook en stank in de omgeving van de Deurnsche Peel bij Liessel zouden minder moeten worden dankzij de verwachte regen. De nog altijd smeulende en gloeiende veenbrand die in de nacht van donderdag op vrijdag ontstond, zou immers moeten doven door de regen. Miezerregen is volgens de gemeente Deurne het beste.

Want als het hard regent, slaat de grond dicht, meldt de gemeente Deurne woensdagochtend.

Door het steeds weer draaien van de wind hebben steeds weer andere omwonenden last van rook en stank. De brandweer heeft op verschillende plekken metingen verricht, maar er zijn volgens de gemeente Deurne geen te hoge concentraties schadelijke stoffen gemeten.

Wanneer omwonenden merken dat de rook weer hun kant opkomt dan blijft het advies om ramen en deuren dicht te doen.

Woensdagochtend zijn de aangekondigde drie extra sproeiers geplaatst in het natuurgebied. Er staan nu in totaal acht sproeiers. Dinsdag hebben loonwerkers met giertonnen vol water de loofbomen rond het veen natgehouden. Zo wordt ervoor gezorgd dat de brand niet verder kanuitbreiden.

Een aantal dagen regen zou de brandweer en Staatsbosbeheer enorm helpen met het bestrijden van de veenbrand in het natuurgebied. "Toch kan het zijn dat zelfs na heftige regenval de brand weer op kan laaien", vertelde boswachter Sjaak Smits dinsdag. "De bovenlaag koelt dan wel flink af, maar de onderlaag kan blijven smeulen."