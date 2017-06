Tiental tips over aanrijding in Schijndel door neergelegde keien

SCHIJNDEL - De politie heeft een tiental tips binnengekregen over de aanrijding in Schijndel. De 32-jarige Tynni reed over een tweetal enorme keien en raakte daardoor zwaargewond. Die stenen waren daar doelbewust neergelegd.

Opsporing Verzocht en Bureau Brabant besteedden aandacht aan de zaak. De politie is nog altijd op zoek naar twee scooterrijders die in de buurt van de plek werden gezien. Zij reden vanuit Schijndel in de richting van Sint-Oedenrode.



Klapband

Het slachtoffer was vrijdagnacht onderweg naar haar vriend, toen ze over de keien heenreed. De auto kreeg een klapband en werd daardoor onbestuurbaar. Het voertuig knalde daarna tegen een boom.



De politie roept tipgevers nadrukkelijk op zich te melden.