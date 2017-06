Chemische stof in Primark-slippers, winkelketen start terugroepactie

EINDHOVEN - Winkelketen Primark, met een vestiging in Eindhoven, is een terugroepactie gestart van verschillende slippers uit de winkels omdat er een te hoog gehalte van een chemische stof inzit. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Om welke stof het precies gaat, is niet bekend. De NVWA zegt hierover dat in de slippers een 'gehalte van een gecontroleerde substantie gevonden die de toegestande maximumhoeveelheid overschrijdt'.



Geld terug

De teenslippers zijn tussen 4 januari enĀ 2 juni van dit jaar verkocht in de Primark winkels. Wie de slippers gekocht heeft, mag ze terugbrengen naar een van de filialen. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug.