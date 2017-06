Man die vrouw met mes in gezicht stak in Helmond, meldt zich op het politiebureau

HELMOND - In de zaak van de jonge vrouw die vorige maand in Helmond in haar gezicht werd gestoken, heeft de politie een mogelijke dader. De man van 22 uit Helmond, meldde zich woensdagochtend zelf op het politiebureau in Eindhoven.

Hij zit vast voor verhoor. Over zijn motief is nog niks bekend.



De politie besteedde veel aandacht aan de zaak en gaf onder andere een compositietekening vrij. Het slachtoffer, een vrouw van 22, werd midden in de nacht aangevallen toen ze op het fietspad reed van de President Rooseveltlaan in Helmond, vlak voor Stiphout. De dader stak haar uit het niets met een mes in het gezicht. Het slachtoffer deed eerder uitgebreid haar verhaal