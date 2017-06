Jongetje op fiets aangereden in Etten-Leur, klasgenootjes zien het gebeuren

ETTEN-LEUR - Een jongetje op de fiets is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Beiaard in Etten-Leur.

Het slachtoffer werd rond halfeen aangereden door een auto. Het ongeluk vond vlakbij de school van het jongetje plaats. Veel klasgenoten zagen het gebeuren.



Gewond

Het jongetje is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend.