Tilburg en andere gemeenten tekenen City Deal tegen georganiseerde criminaliteit

NIEUWEGEIN - Gemeenten, politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie gaan de krachten bundelen in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daartoe werd woensdag de zogenoemde City Deal ondertekend.

Naast Tilburg doen ook Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht aan de City Deal mee.



De aanpak van georganiseerde criminaliteit waarbij opsporingsdiensten en het justitie met het lokaal bestuur gezamenlijk optrekken als één overheid wordt elk jaar intensiever.



Patronen

Met de City Deal verwachten de samenwerkende overheden onderliggende patronen van die criminaliteit beter zichtbaar te kunnen maken, omdat ze beter gebruik kunnen maken van verschillende informatiebronnen in combinatie met nieuwe data-analysemethoden. Het gaat dus niet om het opsporen van individuele gevallen, maar het leggen van verbanden.



In de genoemde vijf gemeenten worden projecten opgestart die aansluiten bij lokale of regionale problematiek. De gekozen thema’s zijn drugscriminaliteit, integriteit financiële stromen en vastgoedfraude.