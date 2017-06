PSV koopt voor twee miljoen euro nieuwe stadionstoelen

EINDHOVEN - Het Eindhovense industrieconcern VDL gaat het stadion van PSV voorzien van nieuwe, opklapbare stoelen. De in totaal 23.000 nieuwe zitjes moeten na de winterstop allemaal geplaatst zijn. Met de order is een bedrag van ruim 2 miljoen euro gemoeid.

VDL, dat vorig jaar ook al 3800 stoelen verving in het Philips Stadion, ziet de deal als een mooie gelegenheid om in de eigen achtertuin aan klanten te laten zien wat het bedrijf allemaal maakt. De onderneming is al bijna twintig jaar sponsor van PSV en heeft sinds 1995 een business room in het stadion.



Tommie

Dat de producent van onder meer bussen, auto's en industriƫle machines ook stadionmeubilair maakt, is te danken aan een oud-voetballer van onder meer PSV, Tommie van der Leegte. Die kleinzoon van VDL-oprichter Pieter van der Leegte kwam met dat idee nadat hij in 2010 zijn voetballoopbaan had beƫindigd.