De billenknijper van Oosterhout hoort 15 maanden cel eisen

BREDA - Het Openbaar Ministerie in Breda heeft woensdag 15 maanden cel geëist tegen een 33-jarige man uit Oosterhout. Hij wordt ervan verdacht zes vrouwen te hebben aangerand.

De man kneep de Oosterhoutse vrouwen op straat in de billen en greep ze in het kruis. Dat gebeurde tussen november 2015 en november 2016 in en rond het centrum van Oosterhout.



Signalement

Een van de slachtoffers kon een volledig signalement van de dader geven. Een compositietekening bracht de politie op het spoor van de verdachte. Hij werd in december aangehouden.



Van de geëiste celstraf is drie maanden voorwaardelijk. Justitie wil de man verbieden dat hij nog in contact komt met zijn slachtoffers. Ook zou hij niet meer in Oosterhout mogen komen. De rechter doet op 12 juli uitspraak.